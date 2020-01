Bebês nascidos no Hospital da Mulher saem da maternidade com primeira consulta pediátrica agendada

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2020, 14:38 horas

Barra Mansa- A partir deste mês de janeiro, os bebês nascidos no Hospital da Mulher de Barra Mansa receberão a primeira consulta pediátrica na própria unidade médica. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde e visa detectar precocemente distúrbios das áreas do crescimento estatural, nutrição e do desenvolvimento neuropsicomotor.

De acordo com a diretora do Hospital, Fernanda Chiesse, até então, o recém-nascido era submetido a 1º consulta pela equipe do posto de saúde do seu bairro.

– Hoje, quando a mulher deixa o hospital, a primeira consulta do bebê já fica agendada. Se alguma intercorrência for verificada o recém nascido continua sendo acompanhado por esse mesmo pediatra. Se durante o atendimento não for constatado nenhum tipo de problema o bebê passa a receber o acompanhamento na Unidade de Saúde mais próxima de sua casa – detalhou Fernanda.

Para marcar a primeira consulta do bebê, a mãe deve na saída do Hospital da Mulher procurar o setor de alta e pedir o agendamento da consulta.

A diretora ainda alertou sobre a importância da puericultura, já que na consulta é possível verificar o desenvolvimento da criança de forma global, além de verificar as condições em que ela vive, abrangendo a higiene física (corporal), anti-infecciosa (vacinação), mental (distúrbios emocionais) e alimentar (nutrição).

– Nessa primeira visita, o médico vai pesar o bebê e orientar os pais sobre os cuidados e as dúvidas mais frequentes, além de analisar os resultados dos testes do olhinho e da orelhinha, nível de icterícia e calendário vacinal – concluiu a diretora.