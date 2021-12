Bienal do Livro espera receber cerca de 90 mil estudantes no Rio

Segundo os organizadores, o projeto Visitação Escolar tem como objetivo aproximar crianças e jovens do universo dos livros, estimulando a criatividade, a imaginação e o pensamento crítico. Nesta 20ª edição, metade das vagas está reservada para alunos da Secretaria Municipal de Educação do Rio. O projeto é destinado exclusivamente aos estudantes e seus acompanhantes das unidades de ensino.

As inscrições para a Visitação Escolar são feitas por instituições públicas e particulares de ensino no site da Bienal do Livro. Para realizar a inscrição, é preciso ter os seguintes dados da escola: endereço completo com CEP e o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Para acompanhar a turma, os organizadores da Bienal indicam que a instituição de ensino destaque quatro professores e/ou responsáveis para cada grupo de 40 alunos. Os demais professores terão acesso gratuito. Basta realizar o credenciamento e apresentar a documentação necessária.