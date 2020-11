BM intensifica Campanha ‘Sinal Vermelho’ no combate à Violência Doméstica

Matéria publicada em 26 de novembro de 2020, 17:34 horas

Rede de Farmácias Economize adere participação à campanha, que já conta com 83 estabelecimentos

Barra Mansa– A Campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica está sendo intensificada em Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Na manhã de ontem, a Rede Economize formalizou a participação à iniciativa, Barra Mansa conta com a participação de 83 farmácias no combate à violência contra a mulher. As farmácias participantes contam com um cartaz exposto na porta de entrada facilitando a visualização para vítima e identificando que o local é seguro para fazer a denúncia.

A Campanha Sinal Vermelho possibilita às vítimas a chance de denunciar a violência, sem chamar a atenção do seu parceiro. A mulher deve fazer um “X” na palma das mãos, utilizando caneta ou batom, e mostrar a um dos atendentes na farmácia, que deverão chamar à Polícia Militar imediatamente. Os atendentes das farmácias não são conduzidos a delegacia, tampouco são convocados para testemunhar, o papel deles é na comunicação dos fatos à polícia, esclareceu a secretaria da Pasta, Ruth Coutinho, a Ruthinha.

De acordo com a secretária, o distanciamento social necessário para conter a propagação do novo coronavírus trouxe, entre outras consequências, o aumento da violência doméstica.

– Como o isolamento exige um tempo maior de convivência, muitas mulheres enfrentam dificuldades para denunciar o agressor ou buscar ajuda. Estas parcerias com as farmácias ajudam a coibir às agressões as mulheres, através de treinamento aos farmacêuticos e balconistas para acolhimento das vítimas e tomada de providências –destacou Ruthinha.

A responsável pelas orientações jurídicas da Secretaria de Assistência Social, Vanessa do Amaral Serpa, relatou que o Creas (Centro de Referência Especializado em Assistência Social) tem uma média de 30 atendimentos de violência doméstica por mês. – Estes números se referem apenas as demandas que chegam através da nossa Secretaria. Porém, outros equipamentos públicos, como o Disque 180, o Hospital da Mulher e a 90ª DP, prestam este tipo de atendimento. Por isto, é possível afirmar que o patamar da violência doméstica é maior – disse.

Vanessa disse ainda que nos próximos dias, os cartazes da campanha serão afixados em outras farmácias. “Contamos com a colaboração da advogada Priscila Sales, integrante da OAB Muher, para a confecção dos cartazes. Vale ressaltar que a entidade é uma grande parceira da Secretaria de Assistência Social”.

O diretor da Rede de Farmácia Economize, Victor de Souza do Nascimento, comentou sobre a importância da campanha e da parceria. “Infelizmente, a violência doméstica ainda é uma realidade em nosso país. Daí, a necessidade de a sociedade se atentar para a proteção das vítimas e das crianças que fazem parte dessa relação”.

Aumento do número de casos

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), os registros de boletins de ocorrência apresentaram queda nos primeiros dias de isolamento/distanciamento social pela dificuldade das mulheres de acionar os canais de denúncia.

Porém, a violência contra a mulher não diminuiu. Ainda de acordo com o FBSP, houve um crescimento dos números de feminicídios, assim como nos registros do 190 para atendimentos relativos à violência doméstica. Além de ter aumentado a violência contra a mulher no ambiente doméstico, as oportunidades de acionar os canais de ajuda diminuíram.

Denúncias podem ser feitas pelos órgãos que compõem a rede de apoio

CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER – 180

DISQUE DENÚNCIA – 100

CREAS – (24) 3322-6057/ 3322-6534

HOSPITAL DA MULHER – (24)3324-5991

90ª DELEGACIA DE POLÍCIA – (24) 3328-4863

OAB MULHER – (24) 3323-4217

UPA CENTRO – (24) 3323-4471

OUVIDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 127