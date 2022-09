Caminhoneiro morre em acidente na BR-393 em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 14 de setembro de 2022, 09:41 horas

Paraíba do Sul – Um homem, de 62 anos, morreu ao bater com o caminhão que conduzia na traseira de uma carreta. A colisão foi por voltada das 3h10 da madrugada desta quarta-feira, dia 14, na BR-393, Km 177, em Paraíba do Sul. Os dois veículos seguiam na direção Volta Redonda.

Outros dois passageiros, que estavam também no caminhão conduzido pelo caminhoneiro, sofreram ferimentos leves. Eles foram levados para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios.

O condutor da carreta não se feriu.