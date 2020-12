Caminhonete bate em mureta de proteção na Via Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2020, 19:07 horas

Barra Mansa – Um motorista, que conduzia por volta das 16h desta segunda-feira, dia 10, uma caminhonete S10, perdeu o controle da direção do veículo ao fazer uma curva, e bateu na mureta lateral de proteção, na Via Dutra, Km 286, em Barra Mansa. A caminhonete foi parar no acostamento e ficou virada para a contramão de direção do tráfego da pista.

No veículo estavam ainda a mulher do motorista e três filhos do casal. Ninguém se feriu.

Eles saíram da caminhonete e foram para o gramado do canteiro central, onde procuraram ficar em segurança atrás de uma mureta de concreto.

Chovia no momento do acidente. Além da Polícia Rodoviária Federal, também estiveram no local do acidente funcionários da concessionária Nova Dutra, que administra a rodovia. Eles removeram o veículo.

Os policiais orientaram o motorista a preencher uma Declaração de Acidente de Trânsito (DAT). A família, que mora em São José dos Campos (SP), retornava de Arraial do Cabo, Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Outro acidente

A Polícia Rodoviária Federal já tinha registrado por volta das 15h30, outro acidente também na Via Dutra, Km 288, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. Um caminhão bateu na mureta central, na pista sentido São Paulo. No impacto, parte da grade de metal caiu na pista sentido Rio.

Devido o obstáculo na pista, os agentes da PRF interditaram parcialmente o local, obrigando os veículos a trafegarem pela faixa da direita. Também foi encontrado outro obstáculo no acostamento, proveniente da queda da grade de metal.

O local foi sinalizado pelos policiais, que desobstruíram as pistas. O caminhoneiro, que não se feriu, também preencheu um DAT. Chovia forte no momento do acidente.