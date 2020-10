Campanha arrecada 4 mil toneladas de descarte de eletrônicos em Barra Mansa 

Matéria publicada em 18 de outubro de 2020, 12:06 horas

Barra Mansa – Mais uma edição da Campanha Descarte Solidário de Eletroeletrônicos foi finalizada em Barra Mansa. A ação aconteceu durante este sábado, 17, na Praça Ponce de Leon, em frente à Igreja Matriz, no Centro. Foram arrecadados cerca de 4,5 toneladas do material, que destinará os recursos recolhidos a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae-BM) e a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis (Coopcat-BM).

A campanha é uma iniciativa do Rotary Clube Alvorada em parceria com a Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e das secretarias de Meio Ambiente e Educação.

Vinicius Azevedo, secretário de Meio Ambiente de Barra Mansa, falou sobre a importância da iniciativa. “Essa é uma ação de grande importância para a cidade, principalmente para o meio ambiente. Esse material, quando descartado de forma irregular, pode provocar grandes prejuízos aos rios e as áreas verdes. Por isso sempre frisamos que as pessoas devem ter mais consciência ao descartar seus eletrônicos”, ressaltou o secretário.

O diretor de projetos especiais do Rotary Clube Alvorada, Mário Lúcio de Souza, explicitou que os três rotarys se uniram, junto à prefeitura, para ampliar essa campanha. “Mesmo diante da pandemia pudemos perceber que as pessoas aderem a essas iniciativas sociais e ambientais. Barra Mansa foi o segundo município a abraçar esta campanha e estamos muito felizes com a parceria e com esse ótimo resultado”, completou Mário.

Para garantir a segurança de todos participantes, a ação aconteceu em sistema drive-thru e contou com o auxílio da Guarda Municipal no desvio e fluxo funcional do trânsito.