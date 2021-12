Campanha de vacinação contra a Febre Aftosa é prorrogada no Rio de Janeiro

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2021, 10:21 horas

Segunda etapa da campanha será ampliada até 20 de dezembro

Rio de Janeiro – A segunda etapa da vacinação contra a Febre Aftosa no Rio de Janeiro foi prorrogada até o dia 20 de dezembro. Os pecuaristas do estado terão até esta data para vacinar bois e búfalos e entregar a declaração de vacinação em uma das unidades da Defesa Agropecuária. Também é possível enviar formulário digital para declaração da vacinação do rebanho preenchido e acompanhado da Nota Fiscal da compra da vacina.

A Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento iniciou a vacinação no dia 1° de novembro, que se encerraria no dia 30. Mas, atendendo à solicitação recebida da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do estado do Rio de Janeiro (FAERJ), a Superintendência de Defesa Agropecuária da secretaria obteve autorização do Ministério da Agricultura para ampliar o prazo. Os pecuaristas terão mais 20 dias para adquirir as doses de vacina nas lojas autorizadas e fazer a imunização dos seus rebanhos.

A vacinação é obrigatória! O produtor que não vacinar e declarar a vacinação do seu rebanho pode ser multado e ter a propriedade interditada. Nesta etapa, devem ser vacinados todos os bovinos e bubalinos com até 2 anos de idade.

Mesmo que não possua animais nesta faixa etária, o produtor deverá declarar o seu rebanho junto à Defesa Agropecuária. Após a vacinação, o criador terá até 5 dias para enviar ou entregar a declaração de vacinação aos Núcleos de Defesa Agropecuária.

A ação tem como objetivo imunizar mais de 800 mil cabeças de bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses de idade. Na primeira etapa da campanha, foram vacinados mais de 93% dos animais no estado do Rio de Janeiro.

– Com os bons resultados da primeira etapa de vacinação, esperamos que nesta, com a ampliação do prazo, todos os pecuaristas tenham condições de adquirir a vacina e vacinar o seu rebanho. É o momento de responsabilidade e preocupação com a própria saúde e com a sanidade dos animais – ressalta o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

A secretaria reforça que todas as medidas de prevenção à Covid-19 continuam sendo seguidas durante a compra das vacinas nas lojas agropecuárias e também na entrega da declaração da vacinação junto à equipe de Defesa Agropecuária.

– Além de vacinar adequadamente os seus animais, os pecuaristas devem preencher todo o formulário de declaração, informando também os animais que têm mais de dois anos de idade e que não receberão a vacina nesta etapa. Temos que alcançar os melhores índices de cobertura vacinal e evitar multas e interdições para aqueles que não declararem a vacinação contra a febre aftosa nos meses de campanha – explica o superintendente da Defesa Agropecuária, Paulo Henrique de Moraes.

Os produtores deverão se atentar aos seguintes passos:

• Adquirir as vacinas em lojas autorizadas;

• Transportar em caixa de isopor com gelo;

• Aplicar 2ml na tábua do pescoço;

• Preencher toda declaração de vacinação;

• Entregar a Declaração em um dos Núcleos ou Postos Municipais de Defesa Agropecuária;

• Também tem a opção de enviar a declaração e nota fiscal via e-mail ou acessar o site da Secretaria de Agricultura. Para saber mais veja no site: https://bit.ly/3G45pP9

Também será possível comprovar a vacinação por e-mail. Basta digitalizar ou tirar uma foto do formulário de declaração preenchido e da nota fiscal e enviar a um dos contatos de e-mail dos Núcleos de Defesa Agropecuária, que podem ser acessados por meio deste link: https://bit.ly/2FUeQqT.