Campeonato de skate reunirá atletas do país em Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de novembro de 2021, 10:43 horas

Maior evento da modalidade no interior do estado do Rio, ‘Roots Boards em Chile’ terá ainda ação de vacinação no ginásio do Jardim Tiradentes

Volta Redonda – O próximo domingo, dia 28, promete ser de diversão e aventura no Ginásio Municipal de Skate Fernando Schmidt, localizado no bairro Jardim Tiradentes, em Volta Redonda. Mais de 50 skatistas já se inscreveram para participar do ‘Roots Boards em Chile’ – maior campeonato de skate do interior do Rio que será realizado no ginásio.

Com apoio da secretaria de Esporte e Lazer (Smel), o evento é organizado pela Associação dos Skatistas de Volta Redonda e vai distribuir mais de R$ 5 mil em prêmios, incluindo de uma passagem para o Chile para o vencedor da categoria Amador. Também farão parte da competição as categorias: Mirim, Iniciante, Feminino e Master.

“Já temos confirmadas participações de skatistas daqui do Rio, de São Paulo, Minas Gerais, Curitiba e do Rio Grande do Sul. Esperamos mais inscrições no dia do evento. Importante lembrar que o júri será composto de três skatistas profissionais de renome mundial, como o André Will, de Brasília, o Lucas Cofrinho, de Niterói, e o Maurício Nava, aqui de Volta Redonda”, contou o presidente da Asvr, Antonio Carlos Tavares Cordeiro, mais conhecido como Brasa.

A abertura do evento será às 8h, e a competição está prevista para iniciar às 9h. Atendendo às regras de segurança contra a Covid-19, é obrigatório o uso de máscara no local, onde também será disponibilizado álcool em gel para higienização das mãos.

“Esse será um importante evento a nível nacional para Volta Redonda, assim como Festival Paralímpico, que acontecerá em dezembro, e a Olimpede, que estamos trabalhando para voltar a sediar. Aos poucos estamos retomando nossas atividades esportivas presenciais, assim como nossa vocação como referência no esporte”, afirmou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

Inscrições



As inscrições podem ser feitas via mensagem pelo Instagram da associação (@askvr2021), com taxa de R$ 20 + 1kg de alimento para qualquer categoria. Também serão aceitas inscrições presenciais no dia do evento, podendo ser feitas antes do início das provas de cada categoria.

Vacinação



Além do campeonato, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará no ginásio uma ação para convocar as pessoas que ainda não se vacinaram contra o novo coronavírus. No local haverá aplicação de primeiras, segundas e terceiras doses para a população, a partir de 12 anos. A imunização será das 9h às 19h.