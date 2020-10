Canal criado pela Secretaria de Educação de Barra Mansa atinge dois mil inscritos no YouTube

Matéria publicada em 25 de outubro de 2020, 11:18 horas

‘Do aprender ao Ensinar – mãos que constroem conhecimento dão significado à aprendizagem’, é um perfil de entretenimento e interação para os alunos da Rede Municipal de Ensino durante o período de quarentena

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Educação, criou desde o dia 29 de setembro, um canal no YouTube com atividades voltadas para alunos da rede municipal de ensino, que estão com as aulas suspensas devido à pandemia da Covid-19. Em aproximadamente um mês o canal já ultrapassou dois mil inscritos.

O objetivo do Canal do Aprender ao Ensinar – Mãos que constroem conhecimento dão significado à aprendizagem, é promover a interação dos alunos e profissionais da Educação na produção de vídeos de curta duração que oportunizem os conhecimentos e informações para enriquecimento pedagógico. As gravações são feitas no prédio da Prefeitura Municipal onde foi montado um estúdio. O canal interativo contempla da Educação Infantil à EJA (Educação de Jovens e Adultos).

O Secretário de Educação, Marcus Vinícius Barros, registrou a importância do canal: “Esta iniciativa proporciona momentos de entretenimento para os alunos neste período em que não estão ocorrendo atividades presenciais nas escolas. O canal oferece uma playlist que conta com 12 opções relacionadas ao ambiente escolar”, destacou.

Vale ressaltar que todos os vídeos são interpretados por profissionais do CEMAE (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado) e do laboratório do Colégio Municipal Marcello Drable, em Libras, objetivando atender os alunos com deficiência auditiva.

Além do canal, os alunos estão recebendo os Planos de Estudos Dirigidos para realizarem atividades dos Projetos Interdisciplinares, que tem a função de complementar a carga horária exigida.

O link do canal para se inscrever e acompanhar os vídeos é https://www.youtube.com/channel/UCrV4LDxeMytDblMD8oILb4A