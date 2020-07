Carnês de IPTU começam a ser entregues a partir de segunda-feira, em Porto Real

Matéria publicada em 31 de julho de 2020, 17:36 horas

Porto Real– Os carnês de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), referentes ao ano de 2020, começarão a ser entregues, a partir desta segunda-feira, dia 03. O pagamento poderá ser efetuado de duas formas: em cota única com 10% de desconto ou dividido em até seis parcelas mensais, sem acréscimos. A Prefeitura de Porto Real informou que serão entregues 9.508 carnês este ano nas residências ou via Correios (para os proprietários que não residirem no município).

O vencimento será no próximo dia 20 de agosto, tanto para a opção de cota única, quanto para o contribuinte que desejar parcelar o imposto. O valor de cada parcela não será inferior a R$ 30,00. Confira o cronograma de pagamentos estabelecidos pela Secretaria de Fazenda, Receita e Planejamento:

1ª parcela ou cota única com 10% de desconto – 20/08/2020

2ª parcela – 21/09/2020

3ª parcela – 20/10/2020

4ª parcela –23/11/2020

5ª parcela – 21/12/2020

6ª parcela – 20/01/2020

Segundo o Departamento Tributário e Fiscalização (DTF), o reajuste deste ano foi de 3,91%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE), com a inflação dos últimos 12 meses. O contribuinte que não for residente no município ou desejar uma segunda via poderá também emitir o carnê pelo site da Prefeitura de Porto Real.

Atualização cadastral

O Departamento Tributário e Fiscalização vai enviar junto ao carnê um formulário que visa atualizar os dados cadastrais do contribuinte, que deverá preenchê-lo em caso de ter havido alguma alteração nas informações do contribuinte e entregá-lo ao Departamento na Prefeitura.

Parcelamento de dívidas anteriores

A Prefeitura também envia na primeira folha do carnê deste ano a disponibilidade de parcelamento de dívidas anteriores em até 30 vezes. Nesse caso o mesmo deverá comparecer ao DTF (Prefeitura) para solicitar o parcelamento. Mais informações através do telefone do DTF: (24) 3353-1452.