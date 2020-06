Carnês do IPTU de Barra Mansa serão entregues pelos Correios a partir desta segunda-feira

Matéria publicada em 21 de junho de 2020, 14:46 horas

Barra Mansa- Os carnês do IPTU 2020 começarão a ser entregues a partir desta segunda-feira, dia 22, pelos Correios. O contribuinte também pode ter acesso às parcelas do tributo, através do site da Prefeitura: http://www.barramansa.rj.gov.br. O prazo de pagamento à vista ou parcelado é 15 de julho. A projeção do Secretário de Fazenda, Leonardo Ramos de Oliveira, é de que a entrega dos 77 mil carnês seja efetuada no prazo máximo de 20 dias.

– Em função da pandemia do coronavírus estamos enviando os carnês em meados do ano. Através de aprovação de uma lei especial de autoria do Executivo, pela Câmara de Vereadores, conseguimos conceder o desconto de 30% para o contribuinte que fizer o pagamento à vista e também de forma parcelada – disse.

O valor do imposto foi dividido em seis parcelas, sendo a última em 15 de dezembro. Anteriormente, o desconto aplicado era de 30% para quitação à vista e 15% para parcelamento. A mudança foi aprovada pela Câmara Municipal no dia 2 de junho. O secretário de Fazenda Leonardo Ramos reforçou o empenho do Executivo em oferecer condições para que aos contribuintes mantenham os impostos em dia.

– A prefeitura não tem medido esforços para estender os benefícios e facilidades para a população, principalmente em face à pandemia. A análise financeira que fizemos está muito baseada no fôlego econômico do contribuinte, visando minimizar o impacto econômico na renda familiar – falou.

Ainda de acordo com o secretário de Fazenda, a pandemia do coronavírus provocou uma queda considerável na arrecadação do município, com redução no repasse de valores referentes ao Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), royalties do petróleo e ICMs (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), dificultando o fluxo de caixa.

– Vale lembrar a importância do IPTU para o município, já que os valores arrecadados são revertidos em investimentos e serviços em saúde, infraestrutura e outros segmentos, impactando diretamente na melhoria continuada da qualidade de vida de toda sociedade. O IPTU também é utilizado para saldar a folha de pagamento dos servidores públicos e especificamente neste momento, em prover as despesas decorrentes da pandemia da Covid-19 – considerou o secretário.