Carreta fica agarrada embaixo de viaduto em Barra Mansa

Matéria publicada em 13 de novembro de 2021, 09:13 horas

Barra Mansa – Foi preciso de um guincho da Concessionária Nova Dutra, para retirar, na noite dessa sexta-feira, dia 12, uma carreta que ficou agarrada embaixo de um viaduto na Rua José Hipólito, na Via Dutra, Km 273, no bairro Cotiara, em Barra Mansa.

O trânsito ficou lento no local. A carreta transportava motores de veículos, que seriam levados para a Argentina. Policiais rodoviários federais disseram que o motorista do veículo não se atentou para a placa de limite de altura no local. Os agentes verificaram que, além de ter cometido infração de desobedecer a sinalização, o veículo estava com o tacógrafo irregular.

A PRF constatou que o aparelho não registrou adequadamente o tempo de direção do motorista. Por esses motivos, foram aplicadas multas no valor total de R$ 413,77.