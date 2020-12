Carreta tomba na Serra das Araras, em Piraí

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2020, 16:01 horas

Piraí – Uma carreta, que transportava produtos diversos, tombou por volta das 14h desta quinta-feira, dia 10, na Via Dutra, Km 244, em Piraí. Policiais rodoviários federais informaram que não houve vítimas e nem tentativa de saque, por parte de populares.

Os agentes da PRF disseram ainda, que houve interdição parcial da pista, causando lentidão no tráfego. Neste momento, no entanto, o local do acidente foi totalmente interditado para ser feito o destombamento, retirada do veículo e limpeza e desobstrução da pista.