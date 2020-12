Carro é arrastado por enchente para dentro de rio em Paraty

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2020, 16:31 horas

Paraty- O temporal desta terça-feira (22) também foi intenso em Paraty, segundo a Defesa Civil, em seis horas choveu o acumulado de 87 milímetros. Uma das ocorrências em consequência da forte chuva foi a de um carro, que acabou sendo arrastado pela enchente para dentro de um rio.

Tudo aconteceu quando o veículo passava por uma ponte, na localidade conhecida como Forquilha, no bairro Patrimônio, próximo a BR-101 (Rodovia Rio-Santos). O Corpo de Bombeiros prestou socorro ao motorista, que passa bem. Os agentes informaram que ele conseguiu sair do veículo antes do carro entrar no rio.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, além dos registros de alagamentos em vários pontos da cidade houve também queda de árvores e desligamentos de terra, inclusive na Rodovia Paraty-Cunha, na altura da Ponta do Penha.