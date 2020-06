Matéria publicada em 14 de junho de 2020, 10:02 horas

Porto Real – Ainda são desconhecidas pela polícia, as causas do incêndio que destruiu totalmente o Peugeot/307, com placa de Quatis. O incêndio foi na Via Dutra, Km 293, sentido Rio, no trecho da rodovia que corta Porto Real, na noite de sábado, 13.

Ninguém ficou ferido. Policiais rodoviários federais informaram que a pista, no local do incêndio, não foi interditada.