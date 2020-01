Carros em situação de abandono são recolhidos em Barra Mansa

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2020, 15:19 horas

Barra Mansa- Veículos em situação de abandono nas ruas do município foram recolhidos pela Secretaria de Ordem Pública na manhã desta segunda-feira (27), as equipes chegaram até os endereços através de denúncia anônima. A Guarda Municipal realizou em conjunto o trabalho de recolhimento.

A prefeitura informou que a iniciativa é preventiva a fim de evitar transtornos como acúmulo de sujeira e de água, responsáveis por gerar proliferação de mosquitos da dengue. Além disso, compromete a segurança da localidade, servindo de refúgio para prática de atividades ilícitas.

O secretário de Ordem Pública, Luiz Furlani, destacou a importância da participação da população para a realização dos serviços de recolhimento.

– Com a ajuda da nossa população reduzimos drasticamente o número de veículos abandonados nas ruas, e nesta ação tão importante de ordenamento em nossa cidade, não conseguiríamos avançar sem o engajamento de nossa população como tem ocorrido. A cidade agradece! Nossa meta é remover todos os veículos em situação de abandono – disse Luiz.

A população participa informando a localização dos carros e detalhes dos veículos que contribuem para realização do trabalho da Guarda Municipal. A denúncia pode ser feita através do telefone do secretário de Ordem Pública, Luiz Furlani: (24) 99999-5377 ou pelo telefone da Secretaria de Ordem Pública: (24) 2106-3400.