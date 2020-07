Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 21:08 horas

Barra Mansa- Uma casa pegou fogo, na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, na noite desta quinta-feira, dia 09, em Barra Mansa. O Corpo de Bombeiros foi chamado e controlou o incêndio na residência, que estava sem moradores. Ninguém ficou ferido. O trânsito na altura do número 1.946 foi interrompido, o Corpo de Bombeiros ainda não sabe as causas do incêndio.