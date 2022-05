Casal é preso com 19 quilos de maconha na BR-393 em Barra do Piraí

Matéria publicada em 3 de maio de 2022, 08:26 horas

Barra do Piraí – Policiais rodoviários federais prenderam na tarde de segunda-feira (2), um homem, de 25 anos, que conduzia um veículo Honda Civic, placa de Guarulhos (SP), e transportava 19 quilos de maconha. O flagrante foi na BR-393, Km 275, no distrito de Dorândia, em Barra do Piraí, onde foi detida também, a esposa do motorista, de 29 anos.

Durante uma inspeção de rotina, os agentes sentiram forte cheiro de maconha. Eles encontraram numa mala, dentro do porta-malas do veículo, 19 tabletes da droga, cada um deles, pesando 1 quilo.

O motorista disse que estava seguindo de Guarulhos para a cidade de Mar de Espanha, em Minas Gerais, onde entregaria os entorpecentes. O suspeito, que tinha antecedentes criminais e estava em liberdade condicional, não revelou para qual pessoa, ele entregaria as drogas.

O casal foi levado para a 88ª DP (Barra do Piraí), onde foi apresentado ao delegado titular Rodolfo Atala.