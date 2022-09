CDL Barra Mansa orienta lojistas a aproveitarem o Dia do Cliente para fidelizar consumidores

Matéria publicada em 15 de setembro de 2022, 08:17 horas

Celebrado em 15 de setembro, Dia do Cliente é oportunidade de fomentar negócios e movimentar o comércio local

Barra Mansa – Em 15 de setembro é celebrado, em todo o país, o Dia do Cliente. A data representa uma boa oportunidade para os lojistas promoverem ações para valorizar e reconhecer seu público e estreitar as relações com o maior protagonista de seu negócio. Segundo a CDL Barra Mansa, é importante que as empresas prospectem, ao longo da semana ou até mesmo do mês, atrativos que possam promover melhores movimentos no comércio e impulsionar a economia local.

De acordo com o presidente da entidade, José Paulo Nogueira, em um mês carente de datas comemorativas, o Dia do Cliente deve ser visto pelos comerciantes como uma ocasião para bons negócios. “É muito importante que os lojistas aproveitem a data, sempre pensando em atrativos para oportunizar vendas. Promoções, liquidações, uso das redes sociais, delivery, brindes, são algumas dicas para que os comerciantes de Barra Mansa possam atrair novos consumidores e fidelizar os já costumeiros”, destaca o empresário, que ainda acrescenta: “O cliente é o nosso maior suporte dentro da loja. É ele quem nos dá a renda, o emprego, ajuda a levantar nosso comércio e é o responsável pelo sucesso de cada empreendimento. O cliente fidelizado é um amigo que você tem”.

Andressa Pinheiro é proprietária de uma loja de papelaria e presentes no Centro de Barra Mansa, a Maria Papeleira. E, para celebrar o Dia do Cliente, preparou uma série de atividades para movimentar a loja e, consequentemente, as vendas. “Meu intuito é atrair novos clientes, mas, principalmente, agradar e fidelizar os antigos. Faremos distribuição de brindes, sorteios, pipoca e salgadinho para receber os consumidores neste dia 15 e quem comprar acima de determinado valor vai poder estourar um balão e ganhar prêmios, que serão brindes de lojas parceiras ou descontos para a próxima compra. Isso é bacana pois motiva o consumidor a retornar ao estabelecimento”, detalha a lojista.

Assim como Andressa, Leandro Amaral, proprietário da ConstruBravo, também irá promover ações nas quatro filiais de sua empresa de material de construção. “Em comemoração ao Dia do Cliente, faremos a quinzena do cliente do dia 15 a 30 com argamassa grátis para quem comprar qualquer porcelanato em uma de nossas lojas. Estamos sempre promovendo campanhas ao consumidor porque entendemos que toda vez que levamos oportunidades de economia para ele, aumentamos nosso relacionamento, firmamos fidelização e fazemos a loja ser lembrada”, ressalta Leandro.

APP CDL

Já está em funcionamento o APP da CDL Barra Mansa, lançado recentemente pela entidade para facilitar a conexão entre associados e clientes. A ferramenta conta com Guia Comercial, notícias, promoções, sorteios, além de uma área exclusiva para os lojistas. E, neste mês, em comemoração ao Dia do Cliente, quem baixar e se cadastrar no app CDL BM vai concorrer ao sorteio de uma Cesta de Guloseimas. Serão duas cestas sorteadas e dois usuários contemplados. O aplicativo é totalmente gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS. O sorteio acontece no dia 16 de setembro.