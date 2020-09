CDL de Volta Redonda doa colchões para o Batalhão da PM

Matéria publicada em 19 de setembro de 2020, 11:54 horas

Volta Redonda – O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), Gilson de Castro, fez a entrega nesta sexta-feira, 18, comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, Andréia Ferreira da Silva, e ao capitão Ricardo Aroni, de dez colchões doados pela entidade para o dormitório dos policiais. Segundo Gilson, o objetivo é melhorar a relação com a corporação que vem trabalhando para reduzir a criminalidade na cidade.

“Temos buscado um diálogo maior com as forças policiais do município, visando identificar suas necessidades, para que os agentes possam trabalhar com mais qualidade, ajudando a mapear os problemas. Essas ações também têm sido intermediadas pelo vereador Sidney Dinho, que nos procurou e pediu um apoio para o Batalhão e achamos justo, dentro das nossas ações de responsabilidade social, contribuir”, afirmou Gilson.