CDL-VR parabeniza presidente da Unimed Volta Redonda por prêmio

Matéria publicada em 11 de dezembro de 2020, 16:12 horas

Volta Redonda – O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), Gilson de Castro, parabenizou o Dr. Luiz Paulo Tostes Coimbra, presidente da Unimed de Volta Redonda, pela dupla premiação com os prêmios “Lugares Incríveis para Trabalhar” e “CEO Mais Incrível de 2020”. A pesquisa foi realizada pelo Portal UOL e pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Foram avaliadas as empresas brasileiras com os mais altos níveis de satisfação entre os seus colaboradores.

– Para nós, que somos parceiros da Unimed Volta Redonda, e acompanhamos o trabalho que vem sendo desenvolvido pela diretoria, colaboradores e todos que se dedicam diariamente, não é uma surpresa. A Cooperativa vem crescendo todos os anos, acabou de inaugurar, em plena pandemia, uma expansão do hospital, aumentando a capacidade de atendimento, gerando novos empregos e melhorando ainda mais os serviços prestados para seus usuários. Realmente, é um prêmio mais do que merecido pelo trabalho que o Luiz Paulo vem realizando à frente da Unimed de Volta Redonda ao longo de décadas. Parabéns! – afirmou Gilson.