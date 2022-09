CDL-VR vai realizar segunda edição do projeto “Decola Varejo”

Matéria publicada em 3 de setembro de 2022, 10:51 horas

Volta Redonda – O projeto “Decola Varejo”, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), já está com uma nova programação para setembro e outubro. As palestras e oficinas são uma parceria com o Sebrae. No dia 22/09, tem a palestra gratuita de abertura com o tema: “Storytelling – O Poder da Comunicação”. Já nos dias 05 e 26 de outubro, vão ser realizadas oficinas de fotografia e vitrine. A inscrição é pelo whatsapp (24)99880-7007 e as vagas são limitadas, cerca de 100 por turma. A segunda edição do projeto, no último trimestre do ano, tem como objetivo preparar o comércio para as vendas de fim de ano, principalmente, para o Natal.

“Você vai aprender como usar a comunicação a seu favor para despertar desejo no seu público-alvo. E ativar a mente passa por técnicas de como fotografar seu produto, como montar uma vitrine e muito mais”, afirmou o diretor de Comunicação da CDL, Rafael Mendes.

Essa é a segunda edição do projeto este ano, que tem como objetivo, capacitar, treinar e qualificar o setor de comércio de bens e de serviços, com foco, principalmente, em gestão e os desafios de se atualizar diante das mudanças constantes provocadas pela tecnologia e também pelas redes sociais.

“As empresas, principalmente, as menores, precisam estar preparadas para lidar com mídias sociais, principalmente, agora, no final do ano quando aumentam as vendas devido o Natal e confraternizações. O início de uma venda, hoje, começa pela sua vitrine virtual. Saber chamar atenção para seus produtos é fundamental”, acrescentou.