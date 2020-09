Cedae doa duas mil mudas pra reflorestamento de Barra Mansa

Matéria publicada em 28 de setembro de 2020, 11:00 horas

Barra Mansa – A Cedae (Companhia Estadual de Água e Esgoto), por meio do programa Replantando Vida, doa nesta segunda-feira (28), duas mil mudas florestais para a Prefeitura Municipal de Barra Mansa. São mudas de mais de 30 espécies da Mata Atlântica que serão utilizadas em ações de reflorestamento no município.

As plantas foram cultivadas nos sete viveiros mantidos pela Companhia, que conta com a mão de obra de apenados do regime semiaberto. Eles integram o programa Replantando Vida, fruto de convênio firmado entre a CEDAE e a Fundação Santa Cabrini (FSC).

As mudas doadas são de aroeiras, araçás, uvaias, ipês, angico vermelhos, bracatingas, garapeiras, pitangueiras, tamanqueiras, sibipirunas, juçaras e grumixamas, entre outras.

Com mais esta ação, passa de 70 mil o número de mudas distribuídas pela CEDAE somente este ano para atividades de reflorestamento em 25 municípios do Estado do Rio.

Municípios e instituições interessadas em estabelecer parcerias para atividades de reflorestamento podem entrar em contato com a Companhia pelo e-mail replantandovida@cedae.com.br.