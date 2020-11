Cemitério de BM funcionou com horário preferencial para idosos e controle na visitação

Matéria publicada em 2 de novembro de 2020, 19:54 horas

Barra Mansa– O Cemitério Municipal de Barra Mansa abriu às portas neste dia de Finados com horário prioritário para idosos com mais de 60 anos pela manhã, sendo uma das medidas de prevenção a Covid-19. Além disso, toda a visitação foi controlada durante o funcionamento do local.

Na entrada, os visitantes tiveram aferição da temperatura corporal, sendo obrigatório o uso de máscara facial, álcool em gel foi disponibilizado para higienização das mãos. Pessoas acompanhadas de menores de idade foram orientadas a deixar os pequenos com uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Os visitantes foram orientados a permanecer aproximadamente por 20 minutos no cemitério, além de contarem com o fornecimento de água e uma ambulância para atendimento de emergência. Diferente dos outros anos, não houve celebrações religiosas.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Ruth Coutinho, informa que o movimento tranquilo se deve a extensão nos dias de visita.

– Nós orientamos que as pessoas viessem antes, evitando aglomerações no Dia de Finados. Então, desde sexta-feira estamos recebendo as pessoas aqui. Não tivemos um pico de visitação. Os visitantes respeitaram as medidas, inclusive o horário preferencial para os idosos – disse Ruth.

O preparo do cemitério e a aplicação das medidas de segurança contaram com o apoio das secretarias de Saúde e Ordem Pública, como também do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e da Guarda Municipal.

O morador Alex dos Reis de Souza esteve no Cemitério Municipal e elogiou a organização. “Por causa da pandemia, o movimento está bem menor em relação aos outros anos. A organização está ótima, com controle na entrada, fazendo a aferição de temperatura. É visível o cuidado da equipe para manter a ordem e limpeza do espaço”, comentou o morador.