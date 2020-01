Centro de Controle de Emergência Nuclear tem nova sede em Angra dos Reis

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 15:48 horas

Angra dos Reis- O Centro de Coordenação e Controle de Emergência Nuclear (CCCEN), órgão da Defesa Civil estadual responsável pelas ações do Plano de Emergência Externo da central nuclear de Angra dos Reis, está funcionando em endereço novo, no 3º andar do Shopping Piratas.

A nova instalação inclui espaços como dormitórios, salas de comunicação e de reunião. A inauguração aconteceu na última sexta-feira (10) e contou com a presença do prefeito de Angra Fernando Jordão, do presidente da Eletronuclear, Leonan Guimarães, e do secretário-executivo de Proteção e Defesa Civil Jairo Souza, entre outras autoridades.

O CCCEN é formado por 23 órgãos, dentre eles a Defesa Civil de Angra dos Reis. Entre suas missões estão: coordenar o apoio dos diversos órgãos, sediados no município, com responsabilidade na resposta a uma situação de emergência nuclear e manter o Centro de Informações de Emergência Nuclear – CIEN informado sobre a evolução da situação de emergência nuclear.

O prefeito de Angra destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo CCCEN e também frisou a relevância da Rodovia Rio-Santos para o Plano de Emergência, em caso de acidente nuclear, lembrando da audiência Pública que será realizada no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (15), para discutir a duplicação da via.

– Eu estou fazendo um ofício para enviar ao Ministro dos Transportes, para que possamos fazer uma audiência pública também aqui em Angra. Além do Rio, teremos audiência em São Paulo e Brasília e acho que também deveríamos ter uma na região – destacou o prefeito, informando que vai solicitar o auxílio dos outros prefeitos da região.