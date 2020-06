Centro de Controle Operacional de Porto Real recebe visita da Polícia Civil

Matéria publicada em 9 de junho de 2020, 16:03 horas

Porto Real– A Secretaria de Ordem Pública recebeu no Centro de Controle Operacional, representantes da Polícia Civil nesta segunda-feira, dia 08. Na ocasião, o delegado titular da 100ª DP (Porto Real), Marcelo Haddad, e o inspetor Wlamir tiveram a oportunidade de conhecer toda a estrutura de equipamentos, e ainda sobre como funciona o sistema de integrado de segurança por videomonitoramento do município.

– Já estamos com 30 câmeras em funcionamento e todas as 76 previstas estão instaladas. O Centro de Controle Operacional funciona 24 horas por dia e conta com apoio das forças de segurança pública para realizar as operações. Recebemos os representantes da Polícia Civil, que atestaram a qualidade do sistema de segurança. Os próximos a conhecerem o setor da Secretaria de Ordem Pública serão integrantes da Polícia Militar – contou o secretário de Ordem Pública, Carlos Machado.