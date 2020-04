Centro de Doenças Respiratórias faz triagem de casos de Covid-19 em Volta Redonda

Matéria publicada em 14 de abril de 2020, 18:20 horas

Local é formado por parceria entre Hinja, Unimed, Estado do Rio e Prefeitura de Volta Redonda

Volta Redonda – Num ponto central no bairro mais populoso de Volta Redonda – o Retiro – o Centro de Doenças Respíratórias está desempenhando um papel importante na luta da cidade contra a pandemia da Covid-19, doença causada pelo Novo Coronavírus. Ali, uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, o Governo do Estado do Rio, o Hinja e a Unimed oferecem a usuários de planos de saúde e à populaçao em geral, que é atendida pelo SUS, uma referência para pessoas com problemas respiratórios. Esses problemas ganharam mais relevância com a pandemia, mas são comuns em Volta Redonda e em todos os invernos, eles se agravam.

A ideia do centro de triagem surgiu quando o médico Gothardo Netto, diretor do Hinja, montou uma estrutura semelhante no Jardim Amália. O local, aliás, está funcionando, para clientes particulares e de convênios. O ICC (antigo Hospital da CSN) e a Unimed também têm estabelecimentos semelhantes para seus clientes,

Gothardo tinha uma unidade do Hinja no bairro e sugeriu ao prefeito e ao governo estadual uma parceria, criando um centro de referência inspirado nos que foram criados em países da Europa em em outras cidades do Brasil.

A Unimed também entrou na parceria. Hoje o local conta com estrutura e equipamentos do Hinja e pessoal médico cedido por parceiros.

– A ideia inicial, antes da pandemia, era que o local atendesse a pacientes particulares e de convênio, mas logo percebi que o local seria muito útil para os esforços de combate à Covid-19 – disse Gothardo.

O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, falou sobre a importãncia que o centro tem no esforço conjunto contra a Covid-19.

– O Centro de Triagem é mais uma unidade, em parceria com dois hospitais privados e com o Governo do Estado, que ajuda no atendimento aos casos suspeitos da Covid-19. Com isso, evitamos aglomeração em outras unidades, o que também pode acarretar a contaminação. Esse espaço, de triagem, é um local onde um paciente com suspeita pode até fazer o exame do coronavírus sem precisar ir a uma unidade de emergência, por exemplo – afirmou.