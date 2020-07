CEO do Grupo ICC afirma que novo plano de saúde será melhor para empregados da CSN

Matéria publicada em 2 de julho de 2020, 17:46 horas

Volta Redonda – O CEO (Chief Executive Officer, ou presidente executivo) do Grupo ICC, Pedro Meneleu, disse em entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE que o novo plano de saúde dos empregados da CSN, que começará a valer em 1º de outubro, terá uma rede credenciada tão boa quanto a atual, e ainda vai contar com rede própria, em que o Hospital Santa Cecília (antigo Hospital da CSN) será referência.

Meneleu informou queos cerca de 45 mil beneficiários (entre empregados da CSN e dependentes) vão ter acesso aos médicos e estabelecimentos de saúde que utilizam atualmente:

– Estamos com o levantamento dos profissionais e estabelecimentos que os empregados e seus dependentes acessam, e vamos credenciá-los, para que os trabalhadores tenham pelo menos a qualidade que já recebem. Nosso intuito é sermos ainda melhores – declarou.

Sobre os pedidos de informação feitos pelo Sindicato dos Metalúrgicos, Meneleu afirmou que todos os esclarecimentos serão fornecidos.