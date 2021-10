Chapa 1 da OAB prioriza trabalho da mulher advogada

Matéria publicada em 25 de outubro de 2021, 10:14 horas

Lançamento da campanha da Chapa OAB Forte Unida reúne mais de 350 advogados

Volta Redonda – Integrantes da chapa 1 “OAB Forte Unida”, intensificam esta semana a campanha pela reeleição do atual presidente da entidade, o advogado Rodrygo Monteiro, que disputa o pleito junto com também advogada Grazielle Granato. A dupla segue os próximos dias com agenda intensa de campanha, onde apresentam as principais propostas da chapa que defende, entre outros itens, a presença igualitária das advogadas nas ações da entidade.

– Sabemos da importância da mulher na construção da nossa sociedade. Sou mãe, profissional e assumo a composição da chapa com orgulho para poder representar as mulheres advogadas, que hoje somam 51% das inscritas no estado – ressaltou Grazielle, durante a festa de lançamento da campanha da Chapa 1, na última sexta-feira, 22, no Clube dos Funcionários em Volta Redonda. O evento reuniu cerca de 350 profissionais, entre eles, nomes de destaque na classe como o professor Pedro Dalboni, o presidente da CAARJ, Ricardo Menezes, a diretora de Mulheres da OAB/RJ e vice-presidente da CAARJ, Marisa Gaudio e o desembargador do TRE-RJ Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues.

Na lista de ações da chapa, segundo o atual presidente da OAB-VR, Rodrygo Monteiro, constam as seguintes propostas: Criação do Departamento de Apoio ao Jovem Advogado, em início de carreira; criação da Comissão de Precatórios e Honorário, que deverá acompanhar e evitar possíveis abusos do Poder Público; criação da Comissão do Advogado Sênior; cursos de Gestão de Escritório e de Carreiras na ESA-VR, auxiliando o jovem advogado, a ganhar know-how na rotina dos escritórios; ampliação e melhoria dos serviços da Van OAB; criação da sede da CAARJ, em Tempo integral; compra de novos computadores e TV para a Sala do Advogado no Fórum, além do etorno do PAB (posto de atendimento) da CEF – Caixa Econômica Federal exclusiva para advocacia dentro do TRT.