Chuva deixa moradores de Penedo sem água há cinco dias

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2020, 09:11 horas

Itatiaia – As chuvas dos últimos dias está deixando moradores de pelo menos cinco bairros de Penedo sem água, em Itatiaia, de acordo com quem mora no local. A situação afeta os bairros África 1 e 2, Jambeiro 1 e 2, além de partes do Centro. Residências e estabelecimentos comerciais também foram afetados. Quem mora nessas localidades diz que o problema é crônico.

– Num momento de pandemia, a gente não tem o básico para higiene. Até para lavar a máscara, que tem que estar trocando a gente não tem água – comentou Alice Augusto da Silva.

De acordo com a prefeitura de Itatiaia, o problema está no sistema de captação de água, que entupiu por conta da chuva que atingiu a região nos últimos dias.

– Nós demoramos, pelo menos, 12 horas para normalizar. A solução é as pessoas fazerem o cálculo do consumo diário, pelo que a gente entende é de 200 litros por dia, e fazerem um reservatório com essa capacidade para aguentar, pelo menos, 24 horas – explicou o secretário de Obras, Carlos Alberto de Barros Soares, acrescentando que ainda não tem um prazo para a retomada do abastecimento de água em Penedo.