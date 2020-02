Chuva provoca deslizamento de terra na RJ-155 em Angra dos Reis

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2020, 16:24 horas

Angra dos Reis– As chuvas que atingem a região nesta semana provocaram o deslizamento de terra na RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga), estrada que liga Angra dos Reis a Barra Mansa. A Defesa Civil informou que houve sete quedas de barreiras na estrada. Os motoristas devem ficar atentos no local, pois ainda há pontos de deslizamentos fechando meia pista, entre o bairro Serra d’Água e a divisa de Rio Claro. A limpeza já foi feita.

Na segunda-feira (03), em apenas uma hora, foi registrado 35 milímetros de chuva e um alerta foi enviado aos moradores em áreas de risco. Além da rodovia, houve pequenos deslizamentos de terra nos bairros Serra d’Água e Ariró. Já no Zungu, o asfalto de uma ponte cedeu. No Ariró, uma árvore caiu interrompendo a passagem de moradores. No bairro Água Santa uma árvore também caiu e atingiu uma casa.

Apesar das ocorrências, não há registro de desalojados nem desabrigados em Angra dos Reis, informou a Defesa Civil.