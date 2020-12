Cinco veículos colidem em ponte em Volta Redonda

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2020, 11:33 horas

Volta Redonda – Uma colisão do tipo traseira envolvendo cinco veículos foi registrada na manhã desta quinta-feira, dia 03, numa ponte sobre o rio Paraíba do Sul, no km 281,5 da BR-393, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda.

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi registrado por volta das 9h e houve registro de congestionamento de 3km, já liberado.

Os condutores, sem ferimentos, foram orientados a preencherem a ocorrência pela internet.