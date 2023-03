CineClube em Volta Redonda está com inscrições abertas - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 09:26 horas

Volta Redonda – O Instituto Dagaz está com inscrições abertas para escolas e instituições sociais que queiram participar do CineClube. O projeto oferece exibições gratuitas de filmes, documentários, curtas e médias metragens para estudantes do Ensino Fundamental, Médio e também para os que estão na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As sessões acontecerão na sede do CineClube Dagaz, no CIEP 299 (Jiulio Caruso), no bairro Santo Agostinho e também de forma itinerante. O acervo é formado por filmes não comerciais que provocam discussões de temas pertinentes à realidade local. As sessões contam com rodas de conversa sobre a obra exibida e assuntos cotidianos.

As inscrições podem ser feitas das 9 às 17 horas na sede do Instituto Dagaz, no Condomínio Cultural, localizado no CIEP 299 – Jiulio Caruso, na Rua Bartolomeu Bueno da Ribeira, s/nº, Santo Agostinho, ou pelo telefone (24) 99999-7732 e pelo e-mail [email protected]



Iniciativa é voltada para alunos dos ensinos Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Foto: Divulgação / Instituto Dagaz