Click Pelas Águas resgata memórias na bacia do Paraíba do Sul

Pelas Águas resgata memórias na bacia do Paraíba do Sul

Matéria publicada em 17 de abril de 2021, 07:41 horas

Sul Fluminense – Em comemoração aos 25 anos do Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), está no ar a terceira edição do Click Pelas Águas. Este ano, com o tema “Memória Viva”, a campanha visa o resgate de histórias vividas na área da bacia do Paraíba do Sul. A ação busca mobilizar e conscientizar a população quanto a valorização e preservação dos mananciais da região.

Para participar da campanha, que é aberta ao público, os interessados deverão enviar as fotografias até o dia 30 de abril para os endereços do CEIVAP no Facebook e Instagram. As imagens devem ser acompanhadas pelo nome do autor e do local em que foram registradas. Não se trata de um concurso, portanto, não estão previstos pagamento ou entrega de prêmios.

Todas as fotos enviadas serão postadas nas páginas do Comitê e poderão ilustrar futuras publicações digitais ou impressas do CEIVAP, e também, poderão ser selecionadas para uma exposição que acontecerá em junho. O regulamento pode ser acessado aqui, e as atualizações podem ser acompanhadas pelo site, Facebook e Instagram do CEIVAP.

25 anos de gestão e história na Bacia

No dia 22 de março de 2021 o CEIVAP completou 25 anos. Instituído em 1996, pelo Decreto Federal nº 1.842, o Comitê é um dos pioneiros no sistema de gestão hídrica. Desde a sua criação, atua viabilizando programas de gerenciamento, recuperação e proteção dos recursos hídricos na área da bacia. Há elaboração de estudos, planos e projetos, intervenções para preservação e conservação de mananciais, além de ações de comunicação, educação ambiental e mobilização. O CEIVAP foi o primeiro Comitê do Brasil a implementar a metodologia da cobrança pelo uso da água em 2002, e foi também, peça fundamental na criação da AGEVAP, a primeira Agência de Bacia instituída no país, sua secretaria executiva até os dias de hoje.

Bacia do Paraíba do Sul

A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul possui 61.545,39 Km², estendendo-se por 13.944,01 km² no Estado de São Paulo (22,65%), 20.723,25 km² em Minas Gerais (33,67%,) e 26.878,14 km no Rio de Janeiro (43,67%). Abrange 184 municípios, sendo 88 em Minas Gerais, 57 no estado do Rio de Janeiro e 39 em São Paulo. A bacia tem destacada importância no cenário nacional por estar entre os maiores polos industriais e populacionais do Brasil, responsável pela geração de 12% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.