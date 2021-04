Colégio Batista completa 70 anos em março de 2021

Matéria publicada em 2 de abril de 2021, 15:20 horas

Instituição de ensino foi fundada em março de 1951, cinco anos depois da criação da Igreja Batista Central em Volta Redonda

Volta Redonda – O Colégio do Instituto Batista Americano (CIBA), mais conhecido simplesmente como “Batista”, uma das instituições de ensino mais tradicionais de Volta Redonda, completou 70 anos neste mês de março. O colégio foi fundado pelos missionários norte-americanos Walter B. McNealy e sua esposa, Dª. Geny.

Ao chegarem dos Estados Unidos, o casal fixou moradia em Goiás; porém, se sentiram guiados por Deus e vieram para Volta Redonda, local onde iniciaram o projeto de fundação da Igreja Batista Central, sendo inaugurada em 30 de junho de 1946.

No ano de 1951, cinco anos após a inauguração da igreja, no dia 15 de março, o Colégio do Instituto Batista Americano abria suas portas para receber seus primeiros alunos que, para a grata satisfação de todos, atendeu a mais de 200 alunos em seu primeiro ano de funcionamento.

Ao longo dos anos, o CIBA tornou-se uma das mais tradicionais e renomadas instituições de ensino de Volta Redonda e região. Dentre os mais de 41.000 estudantes que já passaram ou atualmente estudam no CIBA, vale destacar que até um príncipe da Família Real Portuguesa já fez parte do corpo discente.

O CIBA tem colaborado com a formação integral de alunos de forma positiva para a aquisição de conhecimentos acadêmicos e também, para a construção de valores cristão pautados em ensinamentos bíblicos que norteiam a formação de um caráter idôneo sendo conscientes de seu papel para a transformação de uma sociedade.

“Agora, completando seus 70 anos de existência, não nos faltam motivos para agradecermos a Deus pela existência do CIBA e por todos que contribuíram para que este colégio, que nasceu no coração de Deus, também tenha nascido em nossos corações”, afirma, em nota à Imprensa, a direção do colégio.

“O CIBA tem sido mais que um simples colégio…. ele faz parte da vida e história das pessoas que por ele passam! Obrigado a você, que ajuda o CIBA a continuar sua história!”, encerra a nota.