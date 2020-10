Com horário ampliado, três unidades de saúde aumentam atendimentos aos casos suspeitos da Covid-19

Matéria publicada em 13 de outubro de 2020, 14:14 horas

Barra Mansa- O horário ampliado de funcionamento do PSF da Bocaininha e da Vila Orlandélia, além da Clínica da Família da Vista Alegre possibilitou o aumento no atendimento aos usuários com suspeita da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Durante o mês de setembro no horário de 18h às 22 horas, as unidades realizaram 550 atendimentos, segundo dados do setor de Atenção Primária, da Secretaria Municipal de Saúde.

Em geral, as unidades de saúde funcionam de 8h às 17h, oferecendo consultas médicas, de enfermagem e pré-natal, além de vacinação, coleta de exames e pequenos procedimentos, como curativos. De acordo com a gerente de Atenção Primária, Adriana Alves, o horário ampliado facilitou o agendamento das consultas para pessoas com sintomas do novo coronavírus

– Com os atendimentos descentralizados foi possível avaliar o caso de cada paciente perto de sua casa, desafogando o fluxo de consultas na Santa casa e na UPA do Centro – disse.

Os casos suspeitos e confirmados da doença com necessidade de internação em leitos clínicos ou UTIs, foram encaminhados para o Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na região Leste.