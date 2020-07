Com seis toneladas, apreensão de maconha em Piraí foi a segunda maior da PRF

Matéria publicada em 3 de julho de 2020, 09:00 horas

Ao todo, mais de 6 toneladas da droga foram apreendidas, causando um prejuízo de R$ 4.865.600,00 para o tráfico

Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal divulgaram na manhã desta sexta-feira (03), que a droga apreendida na Rodovia Presidente Dutra na tarde de quinta-feira (2), passou por perícia e foi constatado se tratar de 6.082 kg de maconha – mais de 6 toneladas – não cinco, como divulgado anteriormente. Essa é a segunda maior apreensão do RJ.

De acordo com um agente, a maior apreensão da Polícia Rodoviária Federal foi de 6,4 toneladas. Ainda de acordo com a PRF, o prejuízo para o tráfico com a apreensão dessa quinta-feira foi de R$ 4.865.600,00. A apreensão é resultado do trabalho em conjunto da PRF com a equipe da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil.

A droga, transportada em uma carreta, foi encontrada com ajuda de cães farejadores da PRF e seria entregue no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.