Comércio de Barra Mansa se prepara para o período de maior faturamento

Matéria publicada em 5 de novembro de 2021, 16:17 horas

O resultado do ciclo de palestras promovido pela CDL tem ajudado lojistas a incrementarem seus negócios e se prepararem para o Natal

Barra Mansa – A CDL Barra Mansa promoveu recentemente a “Trilha Fature Mais no Natal”, uma iniciativa que trouxe um ciclo de palestras para empresários com especialistas renomados abordando temas como liderança, empreendedorismo, comportamento, inteligência emocional, negociação, gestão de negócios e finanças. O ob jetivo é de auxiliar os comerciantes nas vendas em seus estabelecimentos.

Ao longo de cinco semanas, foram apresentados assuntos como “Gestão de negócio e inteligência emocional para ter um negócio lucrativo”, “Storytelling: A arte de vender mais contando histórias”, “Finanças”, “Vendas Positivas” e “Jornada Digital”, todos os eventos, claro, respeitando as normas devidas para segurança e proteção contra a Covid-19.

Um dos membros da CDL Jovem Barra Mansa, organizadora da Trilha, Lucas Andrade Gonçalves comemorou os bons resultados do ciclo de palestras. “A Trilha teve uma conversão muito bacana, com bastante atividade prática e o resultado final foi ótimo, tanto no sentido de volume de participantes quanto na troca que houve durante o evento. Muitas pessoas seguiram a Trilha toda, com comprometimento e fidelização, que era o nosso objetivo inicial. O participante entrar e passar por todas as palestras para se qualificar melhor e faturar mais em todas as áreas necessárias de seu negócio. Esperamos agora realizar cada vez mais ações como esta e fomentar essa cultura para os nossos associados, para que eles estejam sempre perto de nós e para que possamos ajudá-los cada vez mais também”, definiu Lucas.

E quem aproveitou a oportunidade para buscar mais conhecimento para o seu negócio foi o empresário Ricardo Oliveira, proprietário da Camisaria AM. “Participei do ciclo de palestras e achei muito boa a iniciativa da CDL em agregar cada vez mais conhecimentos para todos os associados. As palestras foram bem intuitivas, dinâmicas e com ótimos palestrantes”, resumiu Ricardo, destacando a palestra sobre Marketing Digital como a sua preferida do ciclo. “Na minha opinião, hoje em dia é essencial para o crescimento do nosso comércio, com mais uma forte opção de divulgação do nosso estabelecimento através das redes sociais trazendo mais visibilidade e, consequentemente, o aumento das vendas”.

E, por falar em vendas, a pouco mais de um mês para o Natal, o comércio barramansense vem ajustando os últimos detalhes do planejamento para o seu melhor momento. E, cabe acrescentar, antes do dia 25 de dezembro ainda há a Black Friday, uma data importante que vem se consolidando a cada ano como uma excelente oportunidade de boas vendas. Para o presidente da CDL Barra Mansa, Leonardo dos Santos, o setor está otimista, especialmente por conta do bom desempenho obtido nas datas sazonais mais recentes, como o Dia dos Pais e o Dia das Crianças, em agosto e outubro, respectivamente.

Entre as ações que vêm contribuindo neste incremento do setor para o fim de ano está a retomada do Domingão de Compras, inclusive sendo a próxima edição, no dia 28 de novembro, com foco na Black Friday; a decoração natalina na cidade, uma ação realizada em conjunto pelas entidades representativas do comércio e que visa atrair o consumidor e movimentar as lojas; e a campanha Natal de Prêmios, que ainda será lançada e os detalhes divulgados em breve.

Além disso, a CDL Barra Mansa vem, como todos os anos, orientando seus associados quanto a atender às expectativas do consumidor. “Planejamento, organização, capacitação, divulgação e um bom atendimento farão a diferença nas vendas neste fim de ano. Por isso, a CDL Barra Mansa tem investido em treinamentos e palestras para que o comerciante e sua equipe estejam preparados e alcancem bons resultados neste Natal”, pontuou o presidente da entidade, Leonardo dos Santos.