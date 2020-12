Comércio de Pinheiral inicia horário especial de fim de ano de 07h às 21h

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2020, 16:25 horas

Pinheiral– O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, emitiu nesta sexta-feira (18), um novo decreto que autoriza o funcionamento do comércio em horário especial em decorrência das festas de fim de ano.

Do dia 19 de dezembro de 2020 a 03 de janeiro de 2021, o funcionamento do comércio no município será no horário de 07h às 21h, incluindo, as feiras-livres, comércio ambulante e as atividades autônomas em geral (barbeiros, manicures, cabeleireiros e afins).

Mercados, padarias, hortifrutis, açougues, peixarias, agropecuárias, revendedores de gás de cozinha e água mineral poderão funcionar de 06h às 22h. As regras de contenção a propagação do contágio ao novo coronavírus previstas no Decreto nº 2.885, de 10 de agosto de 2020, com suas alterações, e as respectivas penalidades, permanecem intactas.

O decreto também determina ao Departamento de Fiscalização e Ordem Pública a criação de regime especial de fiscalização das regras de contenção de aglomerações e medidas preventivas no período de 19 de dezembro de 2020 a 03 de janeiro de 2021.