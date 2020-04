Comércio reabre e atrai as atenções de moradores em Barra Mansa

Matéria publicada em 29 de abril de 2020, 12:50 horas

Barra Mansa – O comércio de Barra Mansa retomou as atividades na manhã desta quarta-feira, 29, em Barra Mansa, e atraiu as atenções da população, que foi às ruas em diversas localidades da cidade.

A decisão de reabrir as lojas foi publicada em decreto do prefeito Rodrigo Drable ontem, terça-feira, 28, após reunião com o Ministério Público. As lojas passam a funcionar em sistema de rodízio.