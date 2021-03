Comissão discutirá situação do transporte coletivo em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de março de 2021, 18:14 horas

Volta Redonda – Em decreto publicado na última segunda-feira (dia 8), a Prefeitura de Volta Redonda criou a Comissão Emergencial do Transporte Coletivo de Passageiros. A proposta é discutir medidas para restabelecer o serviço no município. Um dos fatores que motivou a discussão foi a paralisação dos rodoviários, ocorrida nos dias 6 e 7 de março, comprovando a crise do transporte no município.

A primeira reunião da Comissão aconteceu na sexta-feira (dia 12), com participação do secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, representantes dos sindicatos dos Rodoviários, das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros (Sindpass), do Sindicato do Comerciário e também representantes da SMAC. Os assuntos da pauta da reunião giraram em torno da falta de custeio das gratuidades; a regulamentação do transporte individual por aplicativo; a possibilidade de redução da carga tributária; desequilíbrio do transporte coletivo; realinhamento das tarifas; e falta de prioridade ao transporte coletivo.

Outro tema abordado foi a manutenção dos empregos e a regularização dos salários dos funcionários. “Foi apenas uma primeira reunião para alinhamento dos participantes da comissão, mas é um bom passo para tentarmos buscar soluções para o transporte coletivo de passageiros, que enfrenta uma grave crise”, disse José Gama, o Zequinha, presidente do Sindicato dos Rodoviários de Volta Redonda e Região.

Um dos problemas apresentados pelos empresários do setor de transporte coletivo foi sobre a redução do número de passageiros pagantes junto ao excesso de gratuidades, o que leva a uma queda significativa na arrecadação. De acordo com o Sindpass, durante a Pandemia as empresas se viram obrigadas a tomar medidas de austeridade e aderiram ao programa do governo federal para o pagamento dos salários dos trabalhadores. O problema se agravou e as empresas não conseguiram pagar integralmente os salários do mês de fevereiro, o que resultou na paralisação do transporte coletivo de passageiros.

Susto

Os usuários dos aplicativos de transporte tomaram susto no final de semana passado com os preços praticados para o deslocamento. Em função da paralisação dos rodoviários, parte da população ficou dependente do serviço para se deslocar, e foi neste momento que muitos viram a ‘oportunidade’ de lucrar com a situação, com reajuste de mais de 200% em alguns trajetos e horários.

Segundo uma cozinheira que trabalha no bairro Monte Castelo, o deslocamento que antes custava R$ 12 para o bairro Paraíso, em Barra Mansa, chegou ao valor de R$ 40. “É um absurdo que as pessoas se aproveitem dos trabalhadores neste momento. Essa é a mesma situação que aconteceu com o álcool em gel no início da pandemia e, como sempre, sobra para o bolso do trabalhador”, disse a cozinheira, que preferiu não se identificar.

Uma corrida para o bairro Vila Brasília girava em torno de R$ 10 a R$ 12 e também teve o preço majorado. “Quando os funcionários têm que ficar depois do horário do ônibus, eu pago o transporte por aplicativo. No sábado mesmo, dia 6, mesmo com o movimento fraco, tive que usar. Para minha surpresa, eles estavam cobrando um preço absurdo. O brasileiro tinha que ajudar o outro. Agora que o transporte voltou ao normal, o preço está com desconto”, disse um empresário com estabelecimento no bairro Monte Castelo.

Uma das causas da alta nos valores, de modo geral, se dá pela ativação da tarifa dinâmica, automaticamente aplicada pelo aplicativo quando a demanda pelo serviço está muito acima da disponibilidade de motoristas naquele momento ou local.