Comitê de Bacias investe em recursos para preservação ambiental

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 10:54 horas

Volta Redonda – O Comitê de Bacias do Médio Paraíba do Sul concluiu relatório dos investimentos destinados aos municípios para desenvolvimento de ações de Esgotamento Sanitário. O relatório da entidade aponta, como destaque, dois editais prevendo recursos para as cidades desenvolverem projetos de preservação ao Meio Ambiente.

Um deles foi o edital para elaboração de projetos de coleta e tratamento de esgoto, abrangendo 19 cidades da região, orçado em R$ 1,5 milhão. Esse recurso foi repassado para que os municípios investissem em áreas urbanas cobertas com projetos de esgotamento sanitário, com estudos para colocação ou modernização da rede coletora do esgoto produzido nas ruas da cidade. O valor, ainda de acordo com o edital, previa a construção de ramais coletores principais que levem esse esgoto às estações de tratamento, que também devem fazer parte deste projeto.

“Assim, os municípios podem buscar recursos junto aos governos federal e estadual, ou na iniciativa privada, para realizar essas obras”, explica José Arimathéa Oliveira, membro do Comitê de Bacias. A proposta contemplou Volta Redonda, com o investimento previsto de R$ 444.352,27 e Itatiaia, com R$ 468.791,82, valores que permitem projetos de obras referentes a coleta e tratamento de esgotos em áreas urbanas, além de permitir que a prefeitura possa ter projetos para buscar outros recursos em órgãos de financiamento.

“Apenas duas cidades se inscreveram e os demais municípios não manifestaram interesse nesse investimento estratégico para a solução do problema da falta de esgotamento sanitário em nossa região”, explicou o membro do Comitê, lembrando que cidades como Barra Mansa, Pinheiral, Barra do Piraí, Valença, Vassouras, Paraíba do Sul, Comendador Levy Gasparian, Três Rios, Paty do Alferes e Mendes não possuem projetos completos ou atualizados para seus sistemas de coleta e tratamento de esgotos e não participaram do edital. Arimateia ressaltou ainda que Resende, embora não tenha participado, o município é contemplado com redes coletoras e estações de tratamento de esgotos.

A entidade lançou ainda um segundo edital. A iniciativa prevê apoio do Comitê de Bacias do Médio Paraíba para obras nas cidades a serem realizadas com recursos doados pelo CEIVAP – Comitê Federal do Rio Paraíba do Sul. Neste edital a verba destinada, de R$ 1,5 milhão, atendeu Barra Mansa, Vassouras, Paty do Alferes e Porto Real.

“O Comitê de Bacias do Médio Paraíba está ajudando os municípios nesse momento de dificuldade financeira, repassando parte dessa contrapartida, para que as cidades do Médio Paraíba tenham mais condições de trazer essas obras e investimentos para apoiar a redução da quantidade de esgotos não tratados no Médio Paraíba”, informou Arimathéa.

Comitê

A entidade desenvolve ainda um trabalho de apoio a projetos de Educação Ambiental mapeando iniciativas de Educação Ambiental, na região, e o financiamento de projetos de Educação Ambiental, em escolas públicas do Médio Paraíba. O Comitê tem ainda disponível recursos para financiamento de Instituições públicas e privadas de pesquisa como Universidades, Centros Universitários e Institutos Federais, para serem empregados em pesquisas sobre a eficiência das Estações de Tratamentos de Esgoto das cidades da região e em cursos para capacitação sobre o trabalho dos Comitês de Bacias, visando fortalecer as ações de gestão de recursos hídricos.