Concurso PMERJ é autorizado e são oferecidas 2 mil vagas

Matéria publicada em 1 de outubro de 2022, 09:18 horas

Rio de Janeiro – A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) tem concurso PMERJ autorizado! As informações foram divulgadas na quinta-feira, dia 29, no Diário Oficial. Com isso, tudo indica que o edital não vai demorar de ser liberado. A carreira é para soldado da polícia militar e está sendo ofertado um total de 2 mil vagas. As informações são do site Notícias V Concursos.

Requisitos do concurso PMERJ

O cargo tem nível médio como requisito de escolaridade. Além disso, os candidatos precisam estar na faixa etária entre 18 e 32 anos.

É preciso também ter altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65m para homens, além de Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior. O regime de contratação é estatutário, no qual garante estabilidade para o cargo. A remuneração inicial para o cargo é de R$4.102,02.

Antes, o limite de idade estabelecida era de 30 anos. Contudo, a idade foi aumentada para 32 anos, de acordo com a Lei nº 9.546. Segundo o governador candidato À reeleição, Cláudio Castro, a autorização já foi dada, cabe a corporação adiantar os trâmites: “Eu já liberei. Já está com a Polícia Militar para eles terminarem o edital e entregarem. Toda a parte do governador já está autorizada. Cabe agora à própria Polícia Militar a liberação do concurso”.

Mediante as etapas e diálogos sobre a realização do certame, o secretário, o coronel Luiz Henrique Marinho afirmou que a intenção é que o edital seja liberado ainda este ano. “A gente trabalha para este ano lançar o edital para contratação de 2 mil policiais militares. Provavelmente a prova vai ser feita em 2023. Mas lançando o edital este ano já é um grande passo para que possam se preparar“, relatou o coronel.

Etapas do certame

Os candidatos serão expostos ao total de sete etapas. Sendo que a primeira etapa é a prova objetiva. Veja a seguir a lista com as fases do concurso:

Exame intelectual (prova objetiva e redação); Avaliação psicológica; Exame antropométrico; Teste de aptidão física (TAF); Exame toxicológico; Exame médico; Investigação social e documental.

Além disso, os aprovados passarão pela etapa de formação, o Curso de Formação Profissional, etapa crucial para o certame. Tudo indica que a ordem das fases deva ser mantida levando em conta os editais anteriores, porém, o conteúdo programático deva ser alterado.

Contudo, três lei serão cobradas obrigatoriamente nas provas da PM do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro sancionou a decisão por meio da lei 9.614/2022. As leis são:

Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha;

Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso;

Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 – Estatuto da Inclusão da Pessoa com Deficiência



Quando foi o último concurso?

O último edital foi liberado em 2014, no qual, houve a oferta de 6 mil vagas, divididas entre 5.400 foram para homens e 600 para mulheres. Foram cobradas 40 questões distribuídas pelas disciplinas de: Língua Portuguesa (10 questões); História (5 questões); Geografia (5 questões); Sociologia (5 questões); Informática (5 questões); Legislação de Trânsito (5 questões); Direitos Humanos (5 questões).

Além disso, cobrou uma redação dissertativa de 30 linhas. O certame não ofereceu vagas para deficientes, levando em conta a natureza do cargo.

Fonte Notícias V Concursos