Conselho de Esporte e Lazer é aprovado em Volta Redonda

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2020, 19:34 horas

Quinze integrantes formarão o conselho, sendo oito integrantes do governo municipal e sete da sociedade civil

Volta Redonda- O Conselho Municipal de Esporte e Lazer foi aprovado pela Câmara Municipal de Volta Redonda, o município terá a partir de 2021 o conselho, que pretende acompanhar e propor políticas públicas para o setor. O projeto foi elaborado pela prefeitura.

De acordo com a secretária de Esporte e Lazer, Patricia Monlevad, o Conselho Municipal será formado por oito integrantes do governo municipal e outros sete da sociedade civil, de acordo com o estabelecido na lei orgânica do município.

– Nesse momento, o sentimento é de gratidão, pois deixaremos uma marca na história de Volta Redonda. Desde 2017, trabalhamos e estudamos esse assunto, pois é um tema que merece muita análise e entendimento. Não adianta idealizar sem executar, sem atingir as necessidades da população. Só temos a agradecer. Agora Volta Redonda terá um Conselho Municipal de Esporte e Lazer que irá acompanhar de perto as políticas sobre o tema – disse a secretária.

Já para o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, a criação do Conselho representa mais um legado que será deixado para a cidade.

– Só tenho a agradecer a Secretaria de Esporte e Lazer, que sempre contou com pessoas com brilhos nos olhos e com vontade de fazer acontecer. Esta é mais uma importante conquista que ficará para a população como uma marca na história de Volta Redonda – destacou Samuca Silva.

Na última semana, a prefeitura realizou um ato simbólico para a assinatura do projeto de lei. Além de Samuca e da secretária Patrícia Monlevad, estiveram presentes os vereadores Mauricio Pessoa e Rodrigo Furtado; o coordenador do curso de Educação Física do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), Silvio Vilela; a diretora da Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag), Barbara Cunha; e a personalidade esportiva de Volta Redonda, Rejane Maria Campos.