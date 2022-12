Consumidores com contas de luz em atraso poderão negociar dívidas - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2022, 07:42 horas

Resende – O Procon de Resende realizará na terça-feira (20), um mutirão de negociação de dívidas com a Enel – empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no município. A mobilização será das 9h às 16h, na sede do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, situado no 3° andar do Edifício da APM – Avenida Marechal Castelo Branco, n°78, bairro Comercial.

A mobilização é destinada aos consumidores residenciais da área urbana ou rural de Resende e também dos municípios vizinhos Itatiaia e Porto Real. Estes consumidores devem possuir alguma dívida com a empresa, sendo necessário ter no mínimo uma fatura atrasada com mais de 90 dias. Além de não ter celebrado nenhum outro acordo com órgão de defesa do consumidor em 2022.

Vale destacar que a ação terá diversas condições e parcelamento que facilitarão a quitação de dívidas: o pagamento de entrada, que pode variar entre valor 0% até o valor oferecido pelo devedor; parcelamento do restante da dívida em até 24 cotas; sem encargos (multas e juros); sem correção monetária; e sem juros de financiamento. Para ter direito ao atendimento, o consumidor deve ser o titular da conta ou um terceiro mediante procuração.

– Será um dia inteiro de oportunidades para que os moradores possam quitar suas dívidas com a empresa, que podem estar se arrastando há algum tempo. Lembrando que podem participar consumidores do nosso município e também de Itatiaia e Porto Real. Uma equipe estará à disposição da população para analisar os casos individualmente e propor uma solução benéfica – disse o secretário de Indústria e Comércio, Tisga Vieira.

Mais informações e esclarecimentos, a população pode entrar em contato pelos telefones: (24) 3354-4410/ 3354-6249.