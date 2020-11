Corpo de jovem assassinado durante velório será sepultado nesta tarde em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de novembro de 2020, 15:37 horas

Volta Redonda – O corpo de Jonathan Fabiano Augusto de Almeida, de 21 anos, será sepultado às 16h30 desta terça-feira, dia 10, no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda. Ele foi morto com vários tiros de pistola, calibre 9 milímetros, na tarde do dia anterior (9), no Cemitério Municipal de Volta Redonda, no bairro Retiro.

Jonathan estava no velório de um motoboy, que também foi assassinado a tiros, no domingo, no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa.

Policiais civis não descartam nenhuma hipótese para justificar a morte de Jonathan. Uma delas é de que seu assassinato possa estar ligado com o do homem morto na véspera, em Barra Mansa. Também foi levantada a suspeita de Jonathan ter sido morto por ser filho de um policial militar.

O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, analisa as imagens gravadas por uma pessoa, no momento em que um homem aparece atirando na vítima próximo ao local onde ficam localizadas as capelas mortuárias no cemitério.

O vídeo está circulando nas redes sociais. O atirador não se preocupou em esconder o rosto. As imagens mostram ainda pessoas correndo, em pânico.

Os policiais não têm dúvida de que a morte de Jonathan foi encomendada e que quem atirou no jovem estaria com muita raiva dele, pela quantidade de tiros disparados na direção da vítima. Segundo testemunhas, que estavam no momento do tiroteio, foram efetuados pelo criminoso mais de 12 tiros.

Projéteis deflagrados de pistola, calibre 9 milímetros, foram arrecadados por policiais militares no local do crime. O delegado aguarda o resultado dos laudos de necropsia e da perícia que serão anexados ao inquérito que ele instaurou para apurar o assassinato de Jonathan.