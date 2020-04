Covid-19 está presente em praticamente todo Médio Paraíba e Costa Verde

Matéria publicada em 13 de abril de 2020, 08:55 horas

Sul Fluminense – De acordo com boletins divulgados pelas secretarias municipais de Saúde da região e também levando em conta os dados do Governo do Estado, já foram registrados casos da Covid-19 em praticamente todos os municípios do Médio Paraíba e da Costa Verde. A única cidade ainda sem a presença confirmada de coronavírus é Rio Claro, que fica exatamente no meio das duas regiões.

No fim de semana, mais duas cidades que ainda estavam “livres” da doença confirmaram os primeiros casos. As prefeitura de Itatiaia teve sua primeira pessoa infectada, assim como Vassouras.

As três cidades com maiores números de casos são: Volta Redonda (112), Barra Mansa (18) e Resende (8).

Veja onde mais a Covid-19 já foi detectada: Angra dos Reis, Barra do Piraí, Mangaratiba, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Porto Real, Quatis, Valença, Itatiaia, Paraty, Rio das Flores, Vassouras, Piraí, Pinheiral.