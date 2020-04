Covid-19 se concentra em economicamente ativos e mortes são todas de idosos em Volta Redonda

Matéria publicada em 18 de abril de 2020, 14:07 horas

Adultos de 20 a 59 anos são os que mais adoecem, mas todas as mortes são de pessoas com mais de 60,de acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde

Volta Redonda – Os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), datados de 17 de abril, indicam que, em Volta Redonda, as pessoas que estão em idade economicamente ativa são as que mais ficam doentes. A cidade tinha, de acordo com o levantamento estadual, 147 casos confirmados de Covid-19 naquela data; desses, 116 ocorreram em pessoas entre 20 e 60 anos. Entre crianças e adolescentes, apenas um caso foi registrado, e entre as pessoas com mais de 60 anos, havia 30.

Os dados da SES apresentam sempre uma diferença para menos em relação aos divulgados pelo município, mas o fato de apresentarem uma divisão por idade facilita o levantamento apresentado nesta reportagem.

As pessoas entre 20 e 60 anos representam a grande maioria da população que exerce alguma atividade remunerada. Crianças não podem, por lei, trabalhar, e os adolescentes são um percentual bastante reduzido da mão de obra, visto que só são autorizados a exercerem alguma atividade profissional em programas como o Jovem Aprendiz.

Já entre as pessoas de mais de 60 anos é muito significativo o percentual de aposentados. Pessoas que exercem atividade remunerada nessa faixa de idade são minoria.

As pessoas que estão em idade economicamente ativa representam 78,9% dos casos. Já os idosos são 20,4% dos doentes, deixando cerca de 0,7% para crianças e adolescentes.

Os números coincidem com a declaração dada pelo prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, em uma transmissão ao vivo: “Estamos conseguindo proteger nossos idosos”, disse ele.

Óbitos

Se os idosos são uma porcentagem menor do número de doentes, eles representam a totalidade das mortes por Covid-19 registradas na cidade. Os quatro casos fatais registrados pela SES até a última sexta-feira são de pessoas com mais de 60 anos, e indicam que 13,3% dos casos registrados nessa faixa de idade tiveram a morte como resultado.

Uma explicação possível para esse fato é que as autoridades de saúde advertiram, desde o início da pandemia, que os idosos são mais vulneráveis à doença. Nessa faixa de idade também é comum haver doenças que agravam o quadro, como hipertensão e dificuldades respiratórias.

Sobre o total de casos confirmados, os quatro óbitos representam 2,72%.

Bairros

A dificuldade de confirmação de endereços – principalmente de casos registrados na rede particular, conforme informação dada pela Vigilância Epidemiológica de Volta Redonda em entrevista coletiva na sexta-feira, dia 17 – é a principal razão de 101 dos 147 casos registrados constarem do levantamento como “endereço não confirmado”.

Isso, segundo a Vigilância Epidemiológica, ocorre porque usuários de plano de saúde, principalmente aqueles que têm acesso a convênio através da empresa, atualizam menos seus endereços no banco de dados da operadora do que aqueles que são usuários do SUS.

Dos 46 casos onde houve confirmação de endereço, 4 estão na Vila Mury, 4 no Jardim Amália, 3 na Ponte Alta e 3 no Retiro. Com dois casos, aparecem Mariana Torres, Vila Rica, Laranjal, Sessenta, Vila Santa Cecília e Jardim Normandia.

Com um caso, aparecem Água Limpa, Belmonte, Conforto, Jardim Paraíba, Jardim Tiradentes, Minerlândia, Niterói, Nova Primavera, San Remo, Santa Cruz, São Sebastião, São Carlos, São Geraldo, São Luiz e Voldac.

Um caso lançado apresenta Piraí como bairro de Volta Redonda. Outro apresenta o município de Rio das Flores na mesma condição, devendo-se provavelmente a erros de digitação no momento do cadastro. Esses dois casos representam a diferença entre o número total de 147 casos e a soma dos números por bairro.