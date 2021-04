Matéria publicada em 25 de abril de 2021, 10:50 horas

Volta Redonda- Neste sábado, dia 24, a pandemia foi o tema principal de uma ‘aula pública’ via plataforma, com estudantes do Pré-Vestibular Cidadão e especialistas ligados ao MEP(Movimento Ética na política).

A iniciativa deste encontro virtual direcionado aos estudantes do Pré-Vestibular Cidadão, e aberta à comunidade, foi do professor Saulo Karol, da área de biologia-física, e voluntário no MEP, e contou com a participação de vários especialistas ligados ao MEP de diferentes áreas de conhecimento.

O evento via plataforma contou com a preleção de oito profissionais das áreas – médica, biomédica, biológica, ecológica, pedagógica, psicológica e nutricional.

Na roda de conversa virtual, especialistas propuseram ao Poder Público a criação de um ‘Comitê Cientifico Municipal’ sobre a Pandemia, com a finalidade de analisar os dados relativos à pandemia no município, seus impactos na vida da comunidade, históricos de relevâncias de doenças e elencaram proposições rápidas e de médio prazo para frear as mortes e contaminação pelo vírus. “A criação do Comitê dará a comunidade científica de Volta Redonda espaço de escuta proativa, assim o Ministério Público, a Prefeitura de Volta Redonda e outros órgãos terão subsídios científicos nas ações”, defendeu o professor Saulo Karol.

A crise sanitária provocada pelo vírus Covid-19, foi o que motivou o MEP a mais uma vez pautar o tema, a exemplo do que fez em 2020 (cf. https://mepvr.com.br/medicos-e-biologos-ligados-ao-mep-comentam-a-pandemia/ e https://diariodovale.com.br/destaque/historiadores-do-mep-analisam-pandemia-atual-seus-efeitos-e-consequencias/ .

Pandemia

No início da roda de conversa foi apresentado pelo professor Saulo, um breve cenário da pandemia Covid-19 em Volta Redonda no contexto de Brasil. Como um histórico do surgimento da Covid-19, e também dados comparativos da presença da pandemia em números reais.

Segundo o professor do MEP, o município lamentavelmente apresenta com índice de letalidade de 2,75% (Conforme dados do SUS, dia 22/4), índice superior à média mundial e no Brasil. “O fato merece estudos profundos”, Pontuou Saulo.

Durante o encontro, os debatedores, Tássio Huguenin, médico; Nirlene Tepedino, pedagoga; Fernando Pinto, ecólogo; Miguel Tepedino Neto, médico-pediatra; Saritha Montrezor; bióloga; Daniella Parente, psicóloga e Isabela Abreu, biomédica e acadêmica de nutrição da UNIFOA, abordaram questões relacionadas à necessária compreensão sobre o sistema viral e as alterações ambientais (humana e animal) e suas consequências.

De acordo com Davi Souza, conselheiro e TI do MEP, na roda de conversa os convidados também falaram sobre as mutações virais, os tratamentos clínicos, a importância das vacinas, o isolamento e higienização para além da Covid-19, a prevenção, o contágio associado ao negacionismo científico, os efeitos socioeconômicos (desigualdades sociais), os impactos na saúde mental(destaque para o fenômeno do stress do enlutamento), efeitos severos na vida das crianças e adolescentes, prejuízos educacionais, entre outros pontos foram debatidos.

A assessora técnica da sala virtual e professora de física, Elienai Pereira, ressaltou que durante quase duas horas, mais de 50 pessoas, entre elas agentes públicos, acadêmicos, líderes comunitários, conselheiros do MEP, e na maioria estudantes (60%) acompanharam a ‘aula pública’ sobre o atualíssimo tema.

Ao final do encontro, o professor Saulo, ao fazer os agradecimentos, sugeriu aos estudantes do Pré-vestibular para fazerem uma redação sobre a roda de conversa no formato ENEM, e enviarem para o professor Alexandre Batista.