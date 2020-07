CSN troca plano de saúde para empresa do grupo que assumiu hospital

Matéria publicada em 2 de julho de 2020, 15:16 horas

Volta Redonda – A CSN informou a seus empregados que vai trocar o plano de saúde da operadra Bradesco para a LIV Saúde, que pertence ao Grupo ICC (Instituto do Cãncer do Ceará), o mesmo que atualmente administra o Hospital Santa Cecília (antigo Hospital da CSN e Vita). A mudança vai valer a partir de 1 de outubro e foi comunicada ao Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense.

O presidente do Sindicato, Silvio Campos, informou através de boletim distribuído aos trabalhadores que, em princípio, é contrário à mudança, já que ele a diretoria consideram de boa qualidade os serviços prestados pela Bradesco Saúde, a atual operadora, nos últimos 24 anos.

O sindicato pediu informações sobre as condições de atendimento aos trabalhadores no novo plano, e adiantou que não vai aceitar que haja redução na qualidade dos serviços.